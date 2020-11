PSG : ce que coûterait une élimination en Ligue des champions

Combien coûterait au PSG une élimination en phase de groupes de la Ligue des champions ? Ce n’est évidemment pas le scénario imaginé par la direction parisienne mais il ne peut être exclu après un résultat négatif ce soir contre Leipzig (21h). Le manque à gagner serait très important pour le PSG, déjà lourdement plombé par la crise sanitaire.

Selon L’Équipe, il peut être estimé entre 40 et 50 M€, et comprendrait billetterie, hospitalité, primes sportives versées par l’UEFA et droits télé européens. Le PSG serait privé, si d’ici là la situation sanitaire s’améliore et que le public revient au stade, d’au moins une recette billetterie importante pour le huitième de finale.

Une affiche de Ligue des champions rapporte environ 5 à 6 M€, une fois les frais d’organisation déduits. Une absence de la C1 au printemps, la première de l’ère qatarienne depuis le rachat du club en 2011, ferait aussi perdre plusieurs millions d’euros de revenus télé. D’autant que pour la phase à élimination directe le PSG peut espérer gagner davantage s’il est le seul représentant français encore en lice. Le montant des droits télé en moins avoisinerait la vingtaine de millions d’euros.