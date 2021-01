PSG : ce que Wanda Nara a gagné pour le procès de la sextape

Il y a quelques jours, nous avions relayé l'information selon laquelle Wanda Nara avait remporté son procès contre Google et Yahoo. L'épouse de Mauro Icardi reprochait aux deux moteurs de recherche d'avoir autorisé la diffusion d'une prétendue sextape la concernant. Il s'avère que la belle Argentine n'était pas sur la vidéo…

La presse de son pays s'est empressée de dénicher le montant de l'indemnité qu'elle avait récupéré au passage. Il s'avère qu'en 2007, la top model Valeria Mazza avait également intenté un procès à Google et Yahoo pour les mêmes motifs. Elle avait gagné et empoché la somme de 1.200.000 pesos. Un gros chèque ? Oui et non. Oui si l'on considère que 11.340€ (au cours actuel), c'est une belle somme pour la majorité de la population mondiale. Non si l'on se réfère au salaire estimé de son mari (5,7 M€ annuels). C'est un peu moins que ce que touche l'attaquant dans une journée…