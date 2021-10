PSG : ce texto de Mauro Icardi à Wanda Nara qui a tout changé

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

C'est incroyable comme tout ce qui concerne la sulfureuse relation entre Mauro Icardi et Wanda Nara se retrouve dans les médias people ! Même le fameux texto envoyé par l'attaquant du PSG à sa femme, qui a tout changé. Avant cela, l'Argentine voulait divorcer et ne plus jamais revoir son conjoint. Après, elle a décidé de faire la paix et de le retrouver à Paris avec ses enfants. Qu'a-t-il bien pu lui dire ? La grande amie de Wanda Nara, Yanina Latorre, présentatrice de l'émission Los Ángeles de la Mañana, l'a dévoilé :

"Je suis écœuré que tu aies tout balancé à la presse. Encore une fois, je t'ai montré les choses comme je te l'ai dit, je ne t'ai jamais menti ni inventé quoi que ce soit. Je viens de commettre une erreur de connard. Là, tu as entre tes mains tout ce qui a été nos rêves de huit ans. Nous avons tout ce que nous avions prévu de faire. J'espère que tu en profiteras. Tu te trompes, énormément, et tu ne t'en rends pas compte. Tout ce que tu veux, c'est divorcer. J'espère que ça te plaira. Je ne suis pas une personne merdique. Je suis quelqu'un de bien et je me suis donné entièrement à toi depuis le jour où nous avons commencé. Je suis un père grandiose. Je donne ma vie pour mes filles. Je suis un grand beau-père. Depuis la minute zéro, j'ai donné ma vie pour les enfants pour les rendre heureux."

La dura carta de Mauro a Wanda en plena crisis ✍️https://t.co/tXWaYnSrXe — Diario Olé (@DiarioOle) October 26, 2021