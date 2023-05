PSG : un onzième titre de champion fêté dans l'anonymat !

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Bollaert en feu, les festivités marseillaises, le grand hommage de Lyon à Jean-Michel Aulas… Ce week-end, il y avait beaucoup d’émotions en Ligue 1 pour le compte de la 37e journée. Sacré Champion de France pour la 11e fois après le match nul face à Strasbourg à la Meineau, le PSG n’a pas vraiment fêté son titre…

Un retour pas groupé

Selon les informations de RMC Sport, les hommes de Christophe Galtier sont rentrés en deux groupes. Un premier avion avec sept joueurs a atterri au Bourget où Marquinhos, Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes étaient présents. Aucun supporteur parisien n'était présent pour saluer le premier groupe du club francilien.

Le reste du PSG a atterri plus tard dans la nuit, et seulement trois supporteurs du club de la capitale étaient présents pour les accueillir et fêter le titre avec eux. Malgré la présence du car du PSG, tous les joueurs parisiens sont partis dans des voitures individuelles. « Le car du club était pourtant présent », révèle nos confrères. Des célébrations plutôt timides pour l’instant, le Parc des Princes va-t-il célébrer ces joueurs après cette saison plus que particulière ? Affaire à suivre