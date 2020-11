PSG : chocs musclés entre joueurs, coup dur pour Neymar contre Leipzig ?

Le PSG n’a plus trop le choix. S’il veut continuer de rêver à remporter la Ligue des champions, il va devoir s’imposer ce soir contre le RB Leizpig (21h). L’idéal serait même de dominer les Allemands avec deux buts d’écart pour passer devant eux, après avoir perdu le match aller (1-2).

Pour ce faire, et même si un résultat négatif n’éliminerait pas les Parisiens sur le plan mathématique, Thomas Tuchel devrait miser sur une attaque à tout-va avec un 4-4-2 à plat guidé par Kylian Mbappé et Moise Kean. Un cran derrière, Angel Di Maria et Neymar devraient évoluer respectivement à droite et à gauche. Tout ce petit monde a été particulièrement impliqué hier lors du dernier entraînement du PSG, n’hésitant pas à se frotter aux uns aux autres.

Mukiele pour museler Neymar ?

« Le staff parisien décrit une séance très intense aujourd’hui avec pas mal de chocs entre des joueurs qui se sont donnés pendant l’opposition. De bon augure pour demain ? » s’interroge le journaliste de RMC Sport Loïc Tanzi sur Twitter. Du côté de Leipzig, un plan anti Neymar pourrait voir le jour au Parc des Princes. Selon L’Équipe, Nordi Mukiele postule de nouveau après sa blessure aux ischiojambiers. Julian Nagelsmann pense à lui pour limiter l’influence du crack brésilien, avec le souvenir d’un bon match qu’il avait disputé face au Brésilien à son époque montpelliéraine.