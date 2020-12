PSG : Choix, possession, repères...Ménès ne rate pas Tuchel

Pour le rendez-vous tant attendu, il faudra attendre dimanche soir. Et ce test grandeur nature au cours duquel les joueurs du PSG verront si ils doivent compter, ou non, sur le LOSC pour leur disputer l'obtention du titre de champion de France cette saison. Le match, ô combien attendu, sera naturellement plus propice aux conclusions que celui d'hier soir face à Lorient au Parc des Princes.

Certes, Paris s'est imposé. Certes, Paris poursuit sa bonne série. Mais comme on en demande toujours plus aux hommes de Tuchel, des critiques se font entendre. A commencer par celles de Pierre Ménès, le consultant de Canal +. Qui, sur son blog, s'est une fois encore arrêté sur les choix de Thomas Tuchel. Extrait.

"Le PSG s’est imposé poussivement face à Lorient, avec un penalty de Mbappé et un but de Kean. En terme de football, c’est à peu près tout ce qu’il y a à raconter. Paris a eu 85% de possession en première mi-temps mais c’est Lorient qui a eu les plus belles occases. Je ne comprends pas comment Tuchel peut reconduire, au Parc face à Lorient, une organisation mise en place pour le match à Manchester. Comment tu peux jouer avec cinq défenseurs et deux milieux défensifs plus Rafinha ? Comment veux-tu que les joueurs aient des automatismes puisque ce ne sont jamais les mêmes… Le seul titulaire aligné, c’était Mbappé. On pourra dire que les autres se sont reposés pour Lille, mais bon…"