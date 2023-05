PSG : Christophe Galtier étudie déjà trois options pour remplacer Messi

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si les excuses de Lionel Messi envers le PSG n'ont pas atténué l'espoir du FC Barcelone de voir l'Argentin revenir malgré l'équation complexe du Mercato blaugrana, toutes les questions immédiates autour de la Pulga porte sur les deux prochaines semaines : où Messi va-t-il purger sa sanction ? Comment le PSG va-t-il le remplacer sur les deux prochains matchs face à Troyes et Ajaccio ? Ce samedi matin, L'Equipe livre ses premières informations sur la manière dont Christophe Galtier va s'y prendre, lui qui est déjà privé de plusieurs titulaires dont Neymar... Et le Marseillais étudie trois options : relancer Hugo Ekitike ou introniser Carlos Soler en neuf et demi ou en meneur de jeu.

Cela se joue entre Ekitike et Soler

Alors que l'ancien Rémois n'a plus débuté un match depuis le 11 février et la défaite à Monaco (1-3) et qu'il est complètement à court de rythme (146 minutes depuis), l'Espagnol est une option toute aussi sérieuse même si Soler n'a quasiment fait que décevoir depuis son arrivée de Valence l'été dernier.

« L’Espagnol de 26 ans, relayeur en sélection, est capable d’avoir ce profil de ‘9 et demi’. Il peut aussi jouer en dix derrière le tandem Mbappé – Ekitike auquel cas il devra enfin s’affirmer dans un rôle de meneur, ce qui n’a jamais été le cas quand il en a eu l’opportunité », conclut le quotidien sportif. Pas sûr qu'une seule de ces options ne rassure les fans du PSG.

Pour résumer Face à Troyes et Ajaccio, Christophe Galtier devra faire sans Lionel Messi, mis à pied par sa direction au PSG suite à son escapade en Arabie Saoudite. Le coach francilien a déjà quelques idées pour remplacer la Pulga sur ces deux matchs.

Alexandre Corboz

Rédacteur