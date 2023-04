PSG : Christophe Galtier ne se ferait plus d'illusionS sur son avenir à Paris

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Actuellement emporté dans une tempête médiatique depuis la accusation de racisme proférée à son endroit dans un courriel de son ancien DG Julien Fournier, Christophe Galtier traverse sa polémique la plus dure depuis son arrivée au PSG. Malgré le soutien de son club, qui attend les résultats de l'enquête de justice pour prendre une décision, le Marseillais a d'ores et déjà conscient que c'était l'affaire de trop dans une saison parisienne déjà morose où l'équipe déraille totalement depuis le début d'année 2023.

Galtier sait que son aventure est déjà finie

Le Parisien affirme que Christophe Galtier a bien conscience que son aventure au PSG ne s'étirera pas au delà d'une saison, lui qui commence à voir quelques signaux de la fin d'une ère avec un Luis Campos de plus en plus distant.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Galtier reste néanmoins combattif comme on a encore pu le voir en conférence de presse hier à la veille du choc face à Lens. « Il ne fait aucun doute pour ceux qui le côtoient qu'il ne lâchera pas le morceau », écrit le quotidien francilien. Son limogeage devrait coûter une dizaine de millions d'euros au PSG.

Pour résumer D'après Le Parisien, Christophe Galtier aurait bien conscience que la dernière polémique avait définitivement scellé son sort au PSG. Conscient qu'il sera évincé en fin de saison, le Marseillais tente de donner le change le mieux possible.

Alexandre Corboz

Rédacteur