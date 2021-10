PSG - Manchester City (2-0) : Messi, Neymar et Mbappé font déjà trembler les plus grands !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Thiago Silva tremble déjà à l’idée de croiser la MNM. L’ancien défenseur brésilien du PSG aujourd’hui à Chelsea, n’a pas manqué de commenter la photo de Neymar aux cotés de Mbappé et Messi. Avec un but d’Idrissa Gueye et le premier de Lionel Messi sous les couleurs parisiennes (qui a mystifié Ederson d’une frappe en lucarne sur un une-deux avec Mbappé), le PSG a fait tomber l’autre favori au titre, Manchester City (2-0).

« J’espère ne pas vous rencontrer aussi tôt. Dieu m’en préserve » a laché Thiago Silva sur le compte Instagram de son compatriote. Quoi de plus explicite mais tout de même étonnant pour le Champion d’Europe en titre avec les Blues et Thomas Tuchel.