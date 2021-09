PSG - City (2-0) : ses coéquipiers auraient manqué de respect à Messi !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Lionel Messi (34 ans) a enfin lancé son aventure au PSG. L’attaquant argentin, plutôt discret, a attendu le dernier quart d’heure du match contre Manchester City pour inscrire son premier but parisien d’un amour de frappe (76e) et faire ainsi chavirer le Parc des Princes.

Si l’ancien crack du FC Barcelone a profité de ce petit coup de patte pour régler Cristiano Ronaldo et Neymar, son geste de se coucher derrière le mur du PSG sur un coup-franc de Riyad Mahrez a interpellé en Angleterre ! Rio Ferdinand a ainsi qualifié ce stratagème de « manque de respect » !

L'ancien défenseur de Manchester United a ensuite ajouté : « Si j'étais dans cette équipe, je dirais : "Écoute, nah, nah, nah, je vais me coucher pour toi !" » Un avis partagé par Owen Hargreaves : « Nous ne pouvions pas le croire », a-t-il ajouté sur BT Sport. Gary Lineker, lui, est resté égal à lui-même: « Oh, je l’ai dit. Messi a marqué un but magnifique. Évidemment. Sensationnel. »

