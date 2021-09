PSG - City : Daniel Riolo craint le pire pour Messi & Co

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Estampillé supporter du PSG, Daniel Riolo n'y va pas de main morte lorsque les choses vont mal. Et bizarrement, alors que le PSG a gagné tous ses matches de championnat depuis le début de la saison, le journaliste de RMC estime qu'un gros danger guette le club de la capitale, incapable de briller autrement que par ses individualités depuis le début de la saison.

« On est dans l’espoir. L’espoir de Verratti, qui n’a pas joué depuis l’Euro. L’espoir de Messi, qui a peu joué. Surtout, l’équipe n’a pas joué ensemble : Verratti avec Wijnaldum et les trois ou quatre de devant. Comment vont-ils jouer ? On ne sait pas. En défense ? On ne sait pas non plus. Le niveau d’impréparation, c’est ce qui caractérise réellement le PSG depuis le début de saison. Et pourquoi on arrive à ça le 28 septembre ? »

"Ce serait pas hallucinant que le PSG se retrouve avec un point en deux matches"

« Alors OK, il y aura les trois devants puisque c’est ce qui intéresse tout le monde, le prince en premier. Mbappé en pointe, oui, puisque City aura le ballon, il y aura moyen qu’il y ait des espaces pour les contrer. Messi ? Pas sûr qu’il soit là ou en grande forme. Quant à Neymar, il faudrait qu’il est terriblement changé en 48h, qu’il ait bien dormi et soit passé par le caisson à oxygène parce qu’il a livré une prestation dramatique contre Montpellier, incapable qu’il a été d’accélérer. Je ne sais pas si sur un gros match, il peut se dire qu’il faut penser aux copains, lâcher le ballon. Bref, pour ce soir, à part la magie du foot, ce serait pas hallucinant que le PSG se retrouve avec un point en deux matches. »

🗣💬 "J'aimerais que le PSG soit autre chose pour demain, une équipe, une mentalité"



🔴🔵 @DanielRiolo décrypte le PSG avant le choc face à City. #RMClive pic.twitter.com/aY4O0xkunM — After Foot RMC (@AfterRMC) September 27, 2021