PSG : Neymar annonce la couleur à City et pour son avenir !

Sur Manchester City :

« Je me bien physiquement et heureux. Je vais faire tout mon possible pour aider le PSG demain et aller en finale. Ce sera certainement un match compliqué. Il n'y a pas d'équipe facile à ce niveau. Manchester City est une équipe de haut-niveau, c'est une demi-finale. Ce sera aussi dur que face au Bayern. On fera tout pour gagner. Nous sommes prêts. »

Sur Mbappé et le Ballon d’Or :

« Mbappé, c’est un très grand joueur. Je souhaite qu’il aille jusqu’au sommet. Je suis très heureux de ce que l’on fait cette saison. Mon but premier, c’est de gagner la Ligue des champions, pas le Ballon d’Or. Je veux porter le PSG et gagner cette Ligue des champions, c’est le plus important. »

Sur son avenir :

​« J’en ai déjà parlé. Ce n’est pas un sujet à aborder maintenant. On a encore du temps. Mais je suis très heureux, c’est peut être la saison où je me sens le plus heureux au PSG. »

Sur ses détracteurs

« On sait qu'au PSG la priorité, c'est la Ligue des champions. Il s'est passé beaucoup de choses cette saison, au niveau technique. On est là on travaille on va en direction de la victoire. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai eu des difficultés, je les ai surmontées. Il ne faut jamais oublier que j'ai toujours été un pro même si certaines mauvaises langues disent des choses. Sur le terrain je joue, je suis un pro. »