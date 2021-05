PSG : City, premier gros désaccord entre Mbappé et Pochettino ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Et si la demi-finale retour de Champions League d'hier soir avait marqué le début de la fin pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain ? Ce match perdu contre Manchester City (0-2), synonyme d'élimination, a en tout cas montré que le champion du monde 98 et le club de la capitale ne poursuivaient pas forcément les mêmes buts. Et dont qu'une séparation était l'issue la plus logique pour les deux parties.

Le staff le considérait apte à jouer

Dans son édition de jeudi, L'Equipe explique en effet que la présence de Kylian Mbappé sur la feuille de match à Manchester prouve que Mauricio Pochettino et le staff médical parisien estimaient qu'il était apte à jouer. Le quotidien sportif assure que s'il y avait eu le moindre doute sur l'état de santé du joueur, il n'aurait pas été autorisé à jouer.

Si Mbappé n'a pas foulé la pelouse de l'Etihad, c'est donc de son propre chef. D'après L'Equipe, il aurait eu "de mauvaises sensations". Et qu'il n'aurait voulu prendre aucun risque pour la suite de la saison. Mais que pèse un énième titre en L1 pour lui ou son club par rapport à une finale de C1 ? Ne serait-ce pas plutôt la perspective de l'Euro avec les Bleus qui l'a poussé à faire preuve d'une très grande précaution ? Le PSG est désormais fixé sur le sens des priorités de Kylian Mbappé…