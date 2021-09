PSG - Clermont (4-0) : Pochettino félicite ses joueurs et déclare sa flamme à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

En dominant ce samedi Clermont (4-0), le Paris Saint-Germain a décroché sa cinquième victoire en autant de matchs depuis le début de la saison de Ligue 1. Ander Herrera (20e, 31e), Kylian Mbappé (55e) et Idrissa Gueye (65e) sont les buteurs parisiens.

L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, était satisfait du match de son équipe et s'est montré dithyrambique envers Kylian Mbappé. "Je suis content du collectif dans un match qui s’annonçait compliqué contre une bonne équipe. (...) S'il y a eu des sifflets à l'encontre de Kylian, je ne les ai pas entendus. Par contre, j'ai entendu une ovation quand il a marqué. Kylian est un grand footballeur, très professionnel et attachant. Il travaille et montre du respect chaque jour envers le club", a lâché le technicien argentin en conférence de presse d'après-match.

5️⃣ matches

5️⃣ victoires



Un très beau succès pour continuer sur notre dynamique en championnat 👊



🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/lyoD2DsxkJ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2021