PSG : le Qatar a menti à Galtier pour son limogeage

Même si rien n'a encore été officialisé par le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ne devrait plus être l'entraîneur du club de la capitale la saison prochaine. Le technicien français aurait été informé ce mardi par Luis Campos de cette décision.

Galtier a été étonné par son limogeage

À en croire Sports Zone, l'ancien coach de l'OGC Nice, qui négocierait désormais ses indemnités de licenciement avec les dirigeants parisiens, serait sonné par son éviction du PSG "en raison d'un mensonge sur la nature du rendez-vous et de l’absence de son président" à cette reunion. "Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi lui ont vendu l’entretien de mardi comme un meeting pour faire le bilan de la saison. Que ne fut pas sa surprise en voyant que seul Campos y était, le temps de lui dire que tout est fini et de lui expliquer les raisons", explique nos confrères.

