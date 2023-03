PSG : Coman révèle comment le Bayern a muselé Mbappé et Messi

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Parmi les nombreuses raisons expliquant l'élimination du PSG de la Champions League face au Bayern Munich (0-2) mercredi dernier, il y a le fait que Kylian Mbappé et Lionel Messi ont été transparents. Et pour cause, le Français comme l'Argentin ont été privés de munition par une formation bavaroise qui avait bien étudié la question et opté pour une tactique consistant à isoler les deux joueurs.

Au micro de Téléfoot, Kingsley Coman en a dit plus sur le plan de son entraîneur, Julian Nagelsmann : « Il n’y avait pas un gros plan anti-Mbappé. Le plus important, c’était de couper sa relation avec Lionel Messi. D’habitude, on est aussi une équipe qui presse très haut. Mais là, on est aussi redescendus pour lui laisser un peu moins de profondeur ». Jouer bas, isoler les deux stars du reste de l'équipe : un plan que les équipes de L1 ont déjà tenté mais qui avait bien moins fonctionné !