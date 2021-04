PSG : son système pour défier le Bayern, les absences… Pochettino se veut ambitieux

Du respect pour le Bayern Munich mais de l'ambition

"C'est un tour éliminatoire, tout est possible pour les deux équipes. Le Bayern Munich est le tenant du titre en Champions League et le champion du monde des clubs. On a confiance, on a des armes et on aspire à gagner ce match."

La tactique à adopter

"Un milieu à trois ? Même les joueurs ne le savent pas. Nous avons encore un entraînement ce soir, on verra demain. C'est une possibilité, mais on peut aussi rester à deux milieux. Tous les joueurs qui sont ici dans le groupe sont susceptibles d'être dans le onze de départ."

Des absences de chaque côté

"Nous avons également des absences et nous devons, nous aussi, nous adapter à ces situations."