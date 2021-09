PSG : Pochettino rebondit sur la polémique avec Messi, parle de Metz et du placement de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

La polémique avec Messi

« Le club a communiqué sur ce qu’a Messi. C’est donc clair. Nous tous dans le staff, nous regardons chaque joueur pendant le match et nous avons bien vu que Leo avait un problème avec son genou. Après une frappe de sa part, on a vu qu’il se le touchait. C’est pourquoi nous avons pris la décision de le sortir. Nous étions content de ce qu’il a fait dans le match, même s’il lui a manqué un but. Mais après 75 minutes, nous avons pris la décision de le sortir. La polémique ne m’a pas surpris. Je comprends la situation et je l’accepte. La priorité, c’est toujours le bien du joueur et avec l’information que nous avions, nous avons pensé que le meilleur pour lui était de le sortir. Tous les grands champions veulent rester sur le terrain jusqu’au bout. Je le comprends, je suis tranquille par rapport à ça. »

Les cadences infernales

« Nous avons un plan du mois, jusqu’à la trêve internationale. Mais le plus important, c’est toujours gagner le prochain match et la santé des joueurs. La rotation est toutefois quelque chose d’important dans ce genre de périodes. »

Mieux intégrer Mbappé au quatuor offensif

« Je suis content de cette question car on peut parler de cette tactique. Nous avons besoin de créer des automatismes, avec le temps, avec les entraînements. Notre schéma contre Lyon était différent de celui que nous avons l’habitude d’utiliser. J’ai été très satisfait du rendement offensif de l’équipe en première période. La circulation a été plus fluide. Nous nous sommes procurés des occasions. J'ai été satisfait du match de Kylian mais il est certain qu'il doit améliorer sa relation avec Leo et Ney. Mais ça va venir. »

