PSG : contre le Maccabi, Lionel Messi a chipé un record à Cristiano Ronaldo

Hier soir, contre toute attente, le Paris Saint-Germain a terriblement souffert sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Le club israélien, qui l'avait éliminé de la Coupe de l'UEFA en 1998-99, a ouvert le score en milieu de première période et a été à deux doigts de doubler la mise. Au plus fort de la tempête, Lionel Messi a heureusement réussi à égaliser en reprenant un centre mal repoussé de Kylian Mbappé.

Un but tout sauf anecdotique pour l'Argentin. En effet, le Maccabi Haïfa est devenu sa 39e victime en Champions League. C'est une de plus que son grand rival, Cristiano Ronaldo. Le Portugais, qui suit la C1 à la télévision pour la première fois depuis son départ du Sporting pour Manchester United à l'été 2003, a donc perdu un premier record. Mais qu'il se rassure : celui du nombre de buts dans la compétition n'est pas encore en danger (141 pour lui, 126 pour Messi)...

Lionel Messi has now scored against 39 different clubs in the Champions League, more than any other player 🐐 pic.twitter.com/ijNRpmoGcd