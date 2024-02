PSG : coup de théâtre dans le dossier du Parc des Princes !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG n’est pas encore parti du Parc des princes. Si le dialogue semble compliqué entre Anne Hidlago et les dirigeants qatariens, celui-ci est plus fluide avec Pierre Rabadan. Adjoint à la mairie de Paris chargé des Sports, l’ancien rugbyman s'est exprimé sur France Info ce matin et souhaite que « les discussions reprennent » avec le club de la capitale, dont le président Nasser al-Khelaïfi a annoncé, jeudi, un départ. Retrouvez toute l'actualité du PSG « Il faut changer d'attitude » « Il faut se rencontrer, le temps est passé, il faut changer d'attitude, personne ne doit être pris en otage, a indiqué Rabadan au micro de la radio. On veut la même chose que les supporters, on veut que le PSG reste au Parc des Princes. C'est où le club a été créé, a grandi, a fait son histoire. » La balle est désormais dans le camp qatari. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Adjoint à la mairie de Paris chargé des Sports, l’ancien rugbyman Pierre Rabadan s'est exprimé sur France Info, ce dimanche, et souhaite que « les discussions reprennent » avec le Paris Saint-Germain. La main est tendue !

Bastien Aubert

Rédacteur