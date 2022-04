PSG : coup de théâtre pour Conte et Leonardo !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le PSG va connaître de grands changements cet été. Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, les dirigeants du club de la capitale veulent ouvrir un nouveau chapitre dès cet été. Pour cela, l’arrivée d’un nouveau coach semble certaine tandis que Leonardo devrait lui quitter le club. Cependant, un coup de théâtre voit le jour dans les deux dossiers.

Selon “The Telegraph“, il n’y aurait aucun contact entre le club de la capitale et l’entraîneur Italien Antonio Conte, annoncé comme très proche de rejoindre le PSG. Le coach de Tottenham ne discutera d’un départ qu’une fois la saison actuelle terminée.

Toujours selon le média britannique, alors qu'il a été annoncé très proches des hauts dirigeants parisiens, Leonardo va bel et bien quitter le PSG cet été. Le directeur sportif brésilien sera immédiatement remplacé. Deux favoris à sa succession se dégagent : Fabio Paratici et Andrea Berta.

