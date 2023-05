PSG : coup de théâtre pour Mourinho et Galtier !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que José Mourinho (AS Rome) est régulièrement cité comme une piste chaude du PSG pour remplacer Christophe Galtier en fin de saison, il semblerait que la piste menant au « Special One » soit un leurre. D'après Le 10 Sport, ni Luis Campos ni aucun autre décideur du PSG n'a échangé avec José Mourinho ou son (ex) agent Jorge Mendes concernant une possible arrivée dans la Capitale française. Et ce même si, dans l'entourage du coach de la Roma, on entretient ce fantasme.

Mourinho s'éloigne, Galtier maintenu sauf nouvelle affaire ?

« Que les supporters parisiens ne s’emballent pas trop vite, à l’heure où nous écrivons ces lignes, la piste Mourinho n’existe pas. Au plus proche de la réalité, José Mourinho a de très grandes chances d’être sur le banc de l’AS Rome la saison prochaine comme Christophe Galtier sur celui du PSG. Et même si, à Paris, les choses peuvent parfois aller très vite, dans un sens comme dans l’autre, elles n’avancent aujourd’hui nulle part sur la situation de l’entraîneur. Si Christophe Galtier est champion de France et qu’aucune nouvelle « affaire » n’éclate, il poursuivra », annonce le site internet.

Pour résumer Christophe Galtier serait toujours maître de son destin au PSG en cas de titre de champion de France et sous réserve qu'aucune autre affaire n'éclate d'ici à la fin de saison. La rumeur José Mourinho serait une fausse piste.

