PSG : coup de tonnerre en vue dans le onze contre le Real Madrid !

La question a agacé Mauricio Pochettino hier en conférence de presse mais il faut dire que la situation est quasi inédite. Pour ce 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid, l’entraîneur du PSG maintient le suspense jusqu’au bout sur l’identité du gardien titulaire ce soir, entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

« J’ai beaucoup de patience avec les médias, a-t-il expliqué. C’est la même chose depuis sept ou huit mois, on a la chance d’avoir deux grands gardiens. Demain, l’un jouera et l’autre attendra. Quel que soit le gardien aligné, il y aura un déçu et des critiques. Il faudra trouver des arguments pour l’un et pour l’autre. » L’Argentin a pris sa décision mais celle-ci est tenue secrète, même en interne. Selon L’Équipe, la légère tendance – confortée par le fait que six fois sur sept cette saison, le titulaire en C1 était sur le banc lors du match de L1 qui précédait – est d’aligner à nouveau l’Italien, déjà dans le but à l’aller (1-0).

« Si tel était le cas, ce ne serait pas sans conséquence sur la vie du vestiaire, d’où peut-être le discours de Pochettino, clarifie le quotidien sportif. Si Pochettino et son staff décidaient de titulariser à nouveau Donnarumma, leur décision constituerait un coup de tonnerre dans la vie du vestiaire parisien, puisqu'une hiérarchie se dégagerait enfin au poste de gardien à la faveur de l'ancien Milanais. » Pour le reste, pas de surprise à attendre. Neymar devrait être préféré à Di Maria tandis que Hakimi et Paredes se sont entraînés sans problème. Le Marocain devrait tenir sa place tandis que le trio Gueye-Danilo-Verratti tient la corde au milieu.

