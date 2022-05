PSG : coup dur confirmé pour Verratti

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Alors qu'il menait 3-1 à 20 minutes du terme, le Paris Saint-Germain a été accroché vendredi dernier sur la pelouse du RC Strasbourg (3-3), en ouverture de la 35e journée de Ligue 1.

CSC confirmé pour Verratti

Après étude des images, la commission des compétitions de la LFP a rendu son verdict pour l'attribution du deuxième but inscrit par le RCSA. Comme attendue, il a été attribué contre son camp au milieu de terrain parisien, Marco Verratti, qui avait détourné dans ses propres filets une tête d'Habib Diallo sur un corner de Frédéric Guilbert qui fuyait le cadre.

✅ Après étude des images, la Commission des Compétitions de la @LFPfr confirme le CSC.#RCSAPSGhttps://t.co/qqUiYS2ndL — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 2, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur