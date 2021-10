PSG : coup dur pour Pochettino avec Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Pour la réception ce vendredi d'Angers, en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain sera privé de ses internationaux sud-américains, qui joueront ce week-end un nouveau match comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2022.

Les Argentins Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes, les Brésiliens Neymar et Marquinhos, et le Costaricien Keylor Navas ne seront donc pas présents pour le match face au SCO. C'est un énorme coup dur pour l'entraîneur parisien, Mauricio Pochettino, qui devra composer avec ces nombreuses absences pour constituer son onze.

