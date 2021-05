PSG - AS Monaco : Neymar et Kimpembe en finale de la Coupe de France, la décision est tombée !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

La décision était ô combien attendue. Du côté du PSG, bien sûr, qui espérait affronter l'AS Monaco, ce soir en finale de la Coupe de France, avec deux de ses joueurs majeurs : Kimpembe et Neymar. Ces derniers, suspendus, avaient poussé le club de la capitale à faire appel auprès du CNOSF afin d'obtenir gain de cause et de faire geler leurs suspensions.

Résultat, le PSG a été débouté dans sa demande et les deux joueurs restent suspendus et ne disputeront pas la finale ce mardi.