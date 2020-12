PSG : Cristiano Ronaldo et Messi ne font rien pour arranger le scandale Neymar

Neymar passera la nouvelle année en famille. Voilà comment l’un de ses avocats s’est défendu pour démentir la rumeur de fête gigantesque organisée par l’attaquant du PSG dans son domicile brésilien. Pourtant, une enquête a été ouverte par la parquet de Rio de Janeiro puisque les festivités ont démarré à Mangaratiba, sur le littoral carioca. Les premiers invités ont déjà débarqué, certains en jet privé. Avec la présence de plusieurs artistes qui doivent donner des concerts privés, L’Équipe assure que la facture devrait s’élever à 630 000 €... sans doute pris en charge par divers sponsors et partenaires.

En attendant, les attaques sont féroces. « Neymar est tout petit face aux choses importantes », a raillé Casagrande, consultant et ancien attaquant du Corinthians. « Neymar est le reflet de notre Brésil, des Brésiliens et notamment de celui qui nous commande », estime quant à lui le journaliste de Globo Esporte Felipe Andreoli. Juca Kfouri, célèbre éditorialiste d’UOL, a déploré que personne de son entourage ne soit, selon lui, capable de mieux le conseiller : « Sa fête montre que Neymar est irresponsable socialement. »

Le coup de grâce est porté par Galvao Bueno, qui se sert des sages Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour afficher la petitesse de Neymar. « Ce serait beaucoup plus simple si Neymar allait sur les réseaux sociaux et disait qu'il n'a rien à voir avec tout ça, tonne le commentateur historique de TV Globo. LeBron James, Lewis Hamilton, Messi ou Cristiano Ronaldo n'organisent aucune fête. »