PSG : Cristiano Ronaldo a fait sortir Messi de ses gonds !

Il ne faut pas trop chatouiller Lionel Messi (34 ans). Alors qu’il se remet tout doucement du Covid-19, l’attaquant argentin du PSG n’a plus joué un match depuis un mois (22 décembre à Lorient, 1-1) et devrait être de retour demain en clôture de la 22e journée de L1 pour la réception du Stade de Reims (20h45).

En attendant, « La Pulga » est sorti de sa réserve habituelle pour faire la leçon à un certain Jamie Carragher. Aujourd'hui consultant TV, l’ancienne gloire de Liverpool et de la sélection des Three Lions a révélé que Messi l’avait houspillé récemment à cause notamment de Cristiano Ronaldo !

« Messi n’est pas content de moi, j’ai dit que Messi n’était pas une super recrue pour le PSG en comparaison avec le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United et Messi m’a envoyé un message privé sur Instagram, a-t-il dévoilé au micro de Sky Sports. Je n’en révèlerai pas le contenu privé ici, mais, en gros, il m’a traité d’âne ! Lionel, je t’aime, tu es le plus grand joueur de l'histoire, je suis un âne comparé à toi, mais je suis désolé, tu n’aurais pas dû être à la place de mon gars Mohamed Salah dans l’équipe type FIFA de l’année. »

