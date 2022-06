PSG : Cristiano Ronaldo a mis une claque à Messi et Neymar

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Cristiano Ronaldo s’impose encore un peu plus comme étant le joueur le plus emblématique de la planète foot. À 37 ans, le Portugais de Manchester United continue de briller et d’avoir une énorme influence. Selon une étude de Betting.com relayée par The Sun, Cristiano Ronaldo est la personnalité du sport dont le nom est le plus recherché sur internet, avec 11 millions de recherches chaque mois.

Un chiffre qui place le quintuple Ballon d’Or loin devant les stars du PSG, Lionel Messi et Neymar. L’Argentin est 5e de ce classement avec 4,5 millions de recherches par mois, contre 5,8 pour le Brésilien, positionné sur la troisième marche du podium. Il s’agit des trois seuls joueurs du football du top 10, où apparaissent ensuite des célébrités d’autres sports, comme LeBron James (4e), Tom Brady (6e), Lewis Hamilton (7e) ou encore Conor McGregor (10e).

Cristiano Ronaldo is the only player to win 4 Ballon D ors and 4 UCL's in a period of 5 years.🇵🇹🐐 pic.twitter.com/y4Shw5nTqk — P/R Football (@prfootbalI) June 25, 2022

