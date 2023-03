PSG : Cristiano Ronaldo bat un nouveau record, Messi se lâche comme jamais !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Un nouveau record est tombé dans l’escarcelle de Cristiano Ronaldo. Double buteur pour la première de Roberto Martinez sur le banc du Portugal, jeudi contre le Liechtenstein (4-0), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, CR7 a récidivé hier contre le Luxembourg (6-0).

Grâce à ses 123e et 124e buts en sélection (199 capes), ce qui constitue déjà un record, l’ancien crack du Real Madrid est devenu le premier joueur européen à inscrire 4 buts à 38 ans avec son pays.

Si Cristiano Ronaldo aura l’occasion de placer la barre encore plus haut en juin prochain, face à la Bosnie (17 juin) et en Islande (20 juin), Lionel Messi vit actuellement sa meilleure vie en Argentine. Comme on peut le voir sur cette séquence relayée par El Chiringuito, l’attaquant du PSG a fait la fête hier soir et a même dansé collé-serré avec sa compagne Antonela Roccuzzo. La sinistrose parisienne semble loin.