PSG : Cristiano Ronaldo est allé au clash, Messi au beau milieu de l’affaire !

Antonio Cassano a une dent contre Cristiano Ronaldo. Retraité depuis 2017, l’ancien attaquant du Real Madrid continue de faire parler de lui hors des terrains. Présent de manière régulière sur le programme Twitch de son ex-équipier Christian Vieri, l'Italien de 39 ans reste une voix importante de l'autre côté des Alpes et est revenu sur un échange musclé qu'il a eu avec un certain Cristiano Ronaldo...

Alors star de la Juventus Turin, CR7 n’avait pas du tout aimé une comparaison désavantageuse avec le Brésilien Ronaldo, établie par Cassano. Dès lors, le Portugais (36 ans) s'est procuré le numéro de téléphone de ce dernier auprès des dirigeants bianconeri pour le contacter directement ! L’échange révélé par Cassano, qui implique Lionel Messi bien malgré lui, s'avère des plus savoureux.

« Cristiano m’a écrit sur WhastApp pour demander plus de respect pour tout ce qu’il a gagné et tous les buts qu’il a marqués. Il m’a dit qu’il avait inscrit 750 buts et moi 150, a dévoilé l’ancien buteur de l’AS Rome. Je lui ai répondu : ‘Cher Cristiano, je te dis une chose : tu as tout, alors soit plus calme et détendu. Prends exemple sur Messi qui se moque de ce que les gens pensent de lui’. » Ou comment attiser une intense rivalité entre CR7 et Messi qui n’attend que cela depuis le septième Ballon d’Or décroché par le crack du PSG lundi dernier.

