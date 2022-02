PSG : Cristiano Ronaldo et un boycott derrière le spleen de Messi à Paris ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Quand verra-t-on le grand Lionel Messi ? Les supporters du PSG se posent la question et n’ont pas encore trouvé la réponse tant l’attaquant argentin (34 ans) met du temps à s’adapter à sa nouvelle aventure française. En milieu de semaine, El Confidencial a même signé un papier inquiétant à moins deux semaines du choc contre le Real Madrid en Ligue des champions.

On apprend tout un tas d’anecdotes autour du malaise de Messi au PSG, notamment qu’il en a fait part récemment lors de son dîner à Barcelone avec ses anciens coéquipiers blaugrana. L’atmosphère et le climat du club ne lui plairaient pas autant qu’au Barça, où sa grande villa et toutes ses commodités lui manquent plus que lui et sa famille ne l’auraient pensé.

Une division inattendue du vestiaire ?

Marca confirme le spleen de Messi et ses causes en ajoutant qu’il manque grandement à ce dernier le souffre des batailles livrées contre le Real Madrid de Cristiano Ronaldo. Pire, Marca fait savoir que la division du vestiaire du PSG n'aide pas son intégration.

Certes proche du clan Di Maria, Paredes ou Neymar, « la Pulga » serait victime de cette fracture ouverte en interne et aurait remarqué que tout le monde ne joue pas pour lui. L’international argentin ne s'attendait pas à ce boycott au moment de signer au PSG cet été mais n'aurait pas prévu de partir pour autant cet été.

