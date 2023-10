PSG : Cristiano Ronaldo la joue comme Mbappé, Ramos flambe aussi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est grâce à un doublé de Kylian Mbappé que l'équipe de France s'est imposée hier soir à Amsterdam face aux Pays-Bas (2-1). Un succès synonyme de qualification pour l'Euro 2024. Les Portugais verront l'Euro Le Portugal sera aussi au rendez-vous. Et il le doit avant tout à l'inusable Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé face à la Slovaquie (3-2). C'est l'attaquant du PSG Gonçalo Ramos qui avait ouvert le score. ESTAMOS NO EUROPEU! 🏆 #VesteABandeira



Adere ao Portugal+ para saberes tudo sobre bilhetes para o Euro: https://t.co/8aJKQNXIWQ



QUALIFIED FOR THE EURO! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/FTKDTyZ8ea — Portugal (@selecaoportugal) October 13, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer CR7 a qualifié le Portugal pour l'Euro vendredi soir, à l'instar de Kylian Mbappé...Cristiano Ronaldo a signé un doublé face à la Slovaquie (3-2). C'est l'attaquant du PSG Gonçalo Ramos qui avait ouvert le score pour les Portugais.

Laurent HESS

Rédacteur