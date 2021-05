PSG : Cristiano Ronaldo lance un défi colossal à Mbappé et Haaland

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

S'il enquille toujours les buts en Série A à 36 ans, Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin) a bien conscience qu'une passation de pouvoir est en train de s'opérer au sommet du football mondial et que le duo Erling Haaland (Borussia Dortmund) – Kylian Mbappé (PSG) prend progressivement la place de la lutte entre « poids lourds » qui l'a opposé à Lionel Messi.

Ambassadeur pour la marque LiveScore, CR7 a toutefois expliqué lors d'un événement pour le compte de son sponsor que pour que le duel Mbappé – Haaland ne pourra pas se ranger dans la même catégorie tout de suite. Pour le quintuple Ballon d'Or, les deux pépites du football mondial ont encore beaucoup à prouver.

« Il est difficile de choisir un seul joueur pour dire que celui-ci sera le meilleur, mais je pense que c'est passionnant à voir. Cette nouvelle génération de jeunes joueurs, comme Erling Haaland et Kylian Mbappé, qui arrivent. Certains joueurs peuvent avoir une ou deux belles saisons, les très grands joueurs sont ceux qui continuent à le faire saison après saison, et ce n'est pas si facile à faire. Cela demande beaucoup de travail et beaucoup d’engagement », a expliqué Cristiano Ronaldo, qui a mis au défi le nouveau duo de durer dans le temps.