PSG : Cristiano Ronaldo prêt à tirer Messi de sa galère à Paris ?

Les médias argentins ne décolèrent pas. Depuis les critiques de leurs homologues français au sujet de Lionel Messi et sa prestation de mardi contre le Real Madrid (1-0), ils sont en boucle pour défendre leur idole. En parallèle, Mauricio Pochettino, Antoine Kombouaré et Cesc Fabregas sont tous venus au chevet de l’ancien crack du FC Barcelone pour défendre son bilan. Même son mentor au Barça Carles Rexach a apporté sa pierre à l’édifice.

« Avec Neymar, Mbappé et Messi, Paris a trois joueurs capables de faire la différence, maintenant chacun doit avoir un rôle spécifique sinon ils vont se marcher dessus dans la même zone, a-t-il prévenu dans L’Équipe. Neymar et Messi aiment le ballon dans les pieds et savent dribbler mais le seul qui donne la profondeur c’est Mbappé. Pour moi, la manière dont Léo joue démontre qu’il a déjà accepté de ne plus être le n°1. Messi est l’homme qui joue le plus pour l’équipe mais il faut le mettre dans les bonnes dispositions. Aujourd’hui, son défi est de gagner une 5 e Ligue des champions. C’est ce qu’il veut. Marquer un but de plus ou de moins, ça ne l’intéresse pas. »

Pour s’adapter plus rapidement au PSG et parvenir à ses fins, le quotidien sportif suggère à Messi de prendre exemple sur le caméléon Cristiano Ronaldo : « Le roi est nu. Paris doit imaginer un nouveau Messi, l’intéressé se réinventer comme Ronaldo a su le faire au long de sa carrière. Son replacement en faux 9 depuis quelques semaines s’inscrit dans cette quête. » D’abord ailier, CR7 s’est rapproché au fil du temps de la zone de vérité pour devenir une machine à buts qui fait encore rage à 37 ans révolus. Cette adaptabilité pourrait aujourd’hui servir les desseins de son grand rival.

