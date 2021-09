PSG : Cristiano Ronaldo pulvérise déjà Lionel Messi !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Le maillot de CR7, article de sport le plus vendu dans le monde ! Les deux stars planétaires n’en finissent plus de tomber les records. Cette fois c’est au tour du Portugais. Alors qu’il n’a pas encore foulé la pelouse d’Old Trafford en match officiel, chose qu’il devrait faire ce samedi face à Newcastle, il a tout simplement rendu fous ses fans. Ces derniers se battent pour « chopper » la tunique des Red Devils floquée du Numéro 7.

Selon les informations de Sky Sports, le maillot de Ronaldo est devenu l’article de sport le plus vendu dans le monde quotidiennement (hormis en Amérique du Nord) en l’espace de seule 4 petites heures. Par ailleurs, Fanatics, partenaire commercial de Manchester United a ajouté que le record de vente de maillots sur la boutique en ligne du club a été battu en seulement 1 heure. Une story complètement folle qui prouve la démesure que peuvent provoquer Ronaldo et Messi sur et en dehors du terrain.

The @Cristiano Brand Power⤵️



Across Fanatics network, #Ronaldo became biggest-selling player in 24 hours following transfer to new club - leading Lionel #Messi (to #PSG), Tom Brady (to Tampa Bay Buccaneers) & LeBron James (to LA Lakers).@CU_SPS_Sports https://t.co/oS2qOgS5p7