PSG : Daniel Riolo a détecté un nouveau défaut chez Lionel Messi

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Cela devrait encore durer quelques jours. En attendant un éventuel changement de discours lors de la Ligue des Champions et du duel qui s'annonce face au Bayern Munich pour le PSG. Mais d'ici-là, Lionel Messi et Neymar risquent fort d'être au coeur de toutes les critiques des supporters parisiens. C'est déjà le cas depuis la défaite au Vélodrome face à l'OM. Et pour l'Argentin, qui est en cours de négociations pour une prolongation de contrat, un nouveau défaut est apparu. Qu'il ne parle jamais du PSG, mais plutôt de son ancien club, le FC Barcelone. Juste après la vidéo du frère de la Pulga, qui fracassait la direction du club catalan, Daniel Riolo s'en est donné à coeur joie. "Donc le Frere de Messi parle d’un retour au Barça pour régler des comptes… en fait y’a des joueurs au PSG, je sais même pas s’ils savent où ils sont. Ils parlent tjs de tout sauf de leur club dont visiblement ils se foutent totalement…" Bien sûr bien sûr … le PSG c’est son club. Il en parle tellement souvent … 😂😂 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 8, 2023

Pour résumer Au lendemain de la défaite du PSG face à l'OM, en Coupe de France, les critiques pleuvent sur certains joueurs parisiens. Dans le viseur, bien entendu, Lionel Messi, pas franchement réputé pour clamer haut et fort son amour du club parisien.

Benjamin Danet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life