PSG : Daniel Riolo a trouvé meilleur candidat que Zidane pour relever Paris, il est partant !

L’élimination calamiteuse du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions aura des conséquences sur la fin de saison parisienne. Et pour cause : le vestiaire a été déstabilisé par cette nouvelle sortie de route incompréhensible.

Aux dernières nouvelles, Keylor Navas aurait très mal vécu le fait d’être resté sur le banc de touche alors que l’émir du Qatar serait furax et désireux de se séparer de Neymar. Leonardo, lui, cherche la taupe qui a fait fuiter les images de la blessure de Kylian Mbappé lundi à l’entraînement.

Riolo manie l'ironie pour secouer Nasser

Pour bouger les lignes, Daniel Riolo a déjà affirmé haut et fort qu’il faudrait se séparer de Nasser Al-Khelaïfi et faire venir Zinédine Zidane sur le banc avant de donner les clés de la direction générale à Arsène Wenger. Une piste est peut-être encore meilleure que ce brillant duo sur le papier : Daniel Riolo président !

« Le premier responsable des échecs du PSG c'est Nasser, a-t-il souri au micro de RMC Sport. Je rappelle que je peux me rendre disponible si le PSG veut gagner la Ligue des champions parce que je suis le seul à pouvoir le faire. Et je suis très sérieux. » Al-Khelaïfi sera-t-il sensible à ce second degré bien maîtrisé ?

