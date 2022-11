PSG : Daniel Riolo a un gros doute sur l’avenir de Neymar et du Brésil au Mondial

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Hier soir, le Brésil s’est imposé difficilement face à la Suisse grâce à un magnifique but de Casemiro (1-0). Neymar qui s'est blessé à la cheville lors de la victoire des siens contre la Serbie (2-0), continue de travailler en salle pour se rétablir au plus vite. Cependant, il n’est pas assuré que le joueur du PSG puisse jouer de nouveau dans ce Mondial 2022. Pour Daniel Riolo, les coéquipiers de Marquinhos ne sont plus les favoris dans cette compétition sans la star brésilienne.

“Ça va être vraiment intéressant de savoir si le Brésil récupère Neymar et si oui, dans quel état ? Pour l’instant de ce que j'ai vu, le Brésil est une équipe difficile à bouger, mais au niveau au-dessus j’ai des doutes. Je ne sais pas si le brésil fait encore partie des favoris sans Neymar. Je ne les vois pas gagner la Coupe du Monde avec cette équipe-là. Même si ça défend bien derrière, ça manque un peu de talents non ?“, s’est interrogé l’éditorialiste sur RMC dans l’After Foot.