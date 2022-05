PSG : Daniel Riolo a une astuce pour modifier l'image du club

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Non, l'image n'est pas bonne. Et c'est bien l'image d'un club ou ne ça va pas très bien que renvoie en ce moment-même le PSG, perturbé par lame divorce entre ses Ultras et une bonne partie de ses joueurs. Des semaines que ça dure, et des semaines que certains soutiens du club estiment qu'il faut passer à l'offensive et modifier certaines choses au sein même du Paris Saint-Germain.

Le consultant de RMC, Daniel Riolo, en a remis une couche hier sur les ondes. Expliquant qu'il était temps que certains noms du passé interviennent et poussent le président Nasser Al-Khelaïfi à changer la politique sportive. "Il serait bien de faire comprendre à tous ceux qui travaillent à la communication et au marketing que la route prend ce club n'est pas la bonne. Les Roche, Ginola, Luis Fernandez pourraient parler. Il faudrait une seule voix et que cela ait un impact."

🗣️💬 Daniel Riolo lance un appel d'anciens joueurs pour faire bouger la politique sportive du PSG : "Il faut le faire pour changer les choses, la route que le club prend n'est pas la bonne". #RMCLive pic.twitter.com/fdtk1HUSYC — After Foot RMC (@AfterRMC) May 8, 2022

