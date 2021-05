PSG : Daniel Riolo a une pire nouvelle pour Leonardo que l’élimination à City

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Manchester City disputera sa première finale de Ligue des champions le 29 mai à Istanbul. Bien meilleurs que le PSG en demi-finales (2-1, 2-0), les Citizens ont amplement mérité leur qualification et devront attendre ce soir pour savoir qui de Chelsea ou du Real Madrid ils affronteront en Turquie.

En attendant, l’élimination du PSG aux portes de la finale fait grincer des dents. Notamment dans la bouche de Daniel Riolo. Invité à donner son analyse de la sortie de route du club de la capitale, le polémiste n’a pas tout jeté mais a surtout rappelé que les incessants changements sur le banc pourraient causer la perte de Leonardo tôt ou tard.

« Tuchel, ça peut être une énorme claque »

« Après des années de grande déception où le PSG ne passait même pas les 8es de finale avec des matches lamentables et des attitudes très négatives et un caractère proche du néant, tu enchaînes deux fois dans le dernier carré. C'est plutôt positif, a-t-il affirmé sur RMC Sport. Verratti a d'ailleurs dit des choses intéressantes en expliquant que City atteignait la finale après avoir travaillé 4-5 avec le même coach et quelques déboires. Au PSG, cela ne fait que 4-5 mois que c'est le cas avec Pochettino. Et ce soir, Tuchel peut aller en finale donc ça peut être une énorme claque dans la gue*** des Parisiens et de Leonardo ! Si cela arrive, on se demandera comment l’entraîneur du PSG peut travailler dans ce club avec certains joueurs... »