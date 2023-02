PSG : Daniel Riolo achève Neymar et annonce enfin une bonne nouvelle aux Parisiens !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le PSG a tout intérêt à se réveiller face au LOSC (dimanche, 13h) pour éviter de tomber dans une crise sans précédent depuis la prise de pouvoir de QSI en 2011. Après trois défaites de rangs, toutes compétitions confondues, les stars parisiennes sont attendues au tournant. Surtout Neymar (31 ans). L’attaquant brésilien, qui avait promis de faire un grand match lundi en conférence de presse, s’est troué une nouvelle de plus devant le Bayern Munich (0-1). Surtout, il a commis un impair en jouant au poker par deux fois le lendemain de la rencontre.

« Mbappé mardi soir : il faut bien manger et bien dormir... Neymar mercredi soir : poker et Mac Do... Le cirque PSG en tournée mondiale, a-t-il ironisé sur Twitter. » Avant d’achever le PSG suite à l’annonce de son partenariat avec marque d’horlogerie suisse Purnell.

« Ah bah on est content … dans le contexte, enfin une bonne nouvelle, a-t-il ironisé en allumant aussi le PSG suite à son entraînement (payant) ouvert au public pour la première fois depuis 2011. Ils font un concours pour faire des annonces aussi folles et inappropriées ? On va payer pour voir un entraînement ??? Et on doit se réjouir de ça ? »

Ah bah on est content … dans le contexte, enfin une bonne nouvelle 😂😂 pic.twitter.com/1I2i0Hfaaw — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 16, 2023

Pour résumer Daniel Riolo n’a pas pu passer à côté de l’écart de Neymar (31 ans) au lendemain de la défaite du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich en Ligue des champions (0-1) et ironise sur la situation bancale du club de la capitale.

