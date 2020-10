PSG : Daniel Riolo adoube enfin un taulier de Tuchel

Depuis le départ de Thiago Silva, Presnel Kimpembe ne fait plus l'objet d'aucune discussion au Paris Saint-Germain. Souvent critiqué par le passé, « Presko » a gagné en régularité et cela s'est encore vu dimanche soir avec l'équipe de France face au Portugal (0-0) où le Champion du Monde a réalisé un gros match sans aucune fausse note.

Si, par le passé, Daniel Riolo s'était parfois montré critique avec Kimpembe, ce dernier a complètement retourné sa veste... Au point d'assurer qu'il avait toujours cru au « titi » parisien : « J’ai toujours eu confiance en Presnel Kimpembe. J’ai toujours dit qu’il deviendrait et le taulier du PSG et le taulier de l’Équipe de France. C’est un très bon joueur, j’aime Presnel Kimpembe. Il avait, auparavant, quelques lacunes en étant l’auteur de boulettes, mais je sentais chez lui de très grosses capacités. Il suffisait juste de visser deux ou trois trucs dans sa tête. Il doit désormais être titulaire en Équipe de France. En plus, il s’associe très bien à Varane », a lâché dythirambique le polémiste de l'After Foot.