PSG : Daniel Riolo balance sur Hakimi, Paqueta (OL) le reprend de volée pour Neymar !

Plus un jour ne passe sans qu’on en apprenne davantage sur la situation de chaos qui règnerait dans le vestiaire du PSG. Lundi, Daniel Riolo a déroulé au sujet de Neymar. « Neymar ne s’entraîne plus. Il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé. Neymar en est à un stade où il est dans la vengeance », a-t-il affirmé sur RMC Sport.

Choqué par ces dires, Lucas Paqueta a défendu son compatriote bec et ongles en sélection brésilienne. « C’est un manque total de respect, de dire ou transmettre des informations qui sont fausses, a pesté le milieu de l’OL. Évidemment, il ne m’en a pas parlé, mais je suis sûr que ce n’est pas vrai. Mais les gens parlent trop, cela nous affecte un peu, c’est dur de filtrer tout ça. Je vais vous donner un exemple : des gens ont dit que c’était Neymar qui était déguisé en Spiderman chez moi pour l’anniversaire de mon fils. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens peuvent dire comme sottises sur un joueur. Je crois que Neymar est un excellent professionnel et qu’il n’a pas fait ça. »

La saillie de Paqueta n’a pas fait trembler d’un iota Riolo, qui a bissé hier soir dans l’After avec des révélations sur Achraf Hakimi. « Hakimi est en train de péter un plomb à tel point que les Sud-Américains ne lui adressent plus la parole ? Il est complètement tricard, il veut se barrer, a-t-il dévoilé. Il fait la gueule et c’est normal. On peut le critiquer, mais ce qui fait la force de ses qualités ne peut pas s’exprimer dans cette équipe-là. Il est en train de péter un plomb, il n’en peut plus. »

🗣💬 @DanielRiolo "Hakimi est en train de péter un plomb. A tel point que les Sud-Américains ne lui adressent plus parole. Il veut se barrer" pic.twitter.com/I9GNvC0SyZ — After Foot RMC (@AfterRMC) March 22, 2022

Pour résumer Les révélations au sujet du vestiaire du PSG continuent de plus belle chez Daniel Riolo, qui aurait peut-être dû s’abstenir d’avoir trop déroulé sur Neymar. Lucas Paqueta (OL) a défendu corps et âme son compatriote brésilien.

Bastien Aubert

Rédacteur