PSG : Daniel Riolo balance sur Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Invité à réagir sur la sortie de Dani Alves et son tacle à Kylian Mbappé, Daniel Riolo s'est lancé dans une longue diatribe sur l'analyse des égos au PSG. Dans l'After Foot, le trublion de RMC a analysé froidement la chose.

« Dani Alves n'est pas le joueur le plus malin du monde mais ce n'est pas non plus le plus débile... S'il dit ça... Rien ne l'oblige à parler comme ça de ça. Il aime bien. Il envoie un petit tacle. Ce n'est pas un hasard. Cela signifie quelque chose. C'est la confirmation de certaines remontées. Cela confirme qu'entre Neymar et Mbappé, ça n'a jamais été la grande folie. On est dans une entente souvent surjouée, sur deux joueurs qui vont se forcer à vivre ensemble jusqu'à la fin de la saison. En espérant le mieux mais ça va être compliqué je pense... », a-t-il avancé en préambule.

« Dani Alves ? Je pense qu'il a envie de tacler le gamin qui fait chier... »

« Je pense que Mbappé veut la lumière pour lui, qu'il veut tout renverser, qu'il est très ambitieux. Je pense qu'il veut battre des records et gagner des titres (…) Dani Alves arrive, il voit ses deux potes plus proches de la fin que du début. Je pense qu'il a envie de tacler le gamin qui fait chier, qui veut prendre la place de ses potes... Et bin, il découpe ! », poursuit-il.

Pour conclure, Daniel Riolo – qui a bien conscience que Kylian Mbappé n'a pas le talent pur des deux autres avec le ballon – balance quand même une pique à Messi et Neymar : « Mbappé pourrait rétorquer que Messi est aujourd'hui vraiment sur la fin et que l'autre, depuis qu'il est au PSG, joue à peine 60% des matchs, sort d'une saison catastrophique et semble vouloir se réveiller quand ça l'arrange... Donc Mbappé a aussi des arguments de son côté pour dire : « Les gars, la place de taulier, elle est pour moi et en plus tout le monde m'a dit que c'était moi le cador de cette équipe ». »