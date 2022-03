PSG : Daniel Riolo balance sur Neymar, grave inquiétude avant le Real Madrid !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le PSG n’a pas rassuré. Samedi, les hommes de Mauricio Pochettino se sont inclinés à Nice avant d’affronter le Real Madrid mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h). Si les vice-champions de France arriveront au Bernabeu nantis d’un but d’avance, Daniel Riolo ne cache pas son inquiétude au sujet du collectif parisien mais surtout du cas Neymar.

« Neymar n’avance plus et ne dribble plus personne, Di Maria est cramé… Wijnaldum une fraude … collectivement c’est le néant, a-t-il tweeté après la défaite à Nice. Heureusement qu’il manque beaucoup de joueurs au Real…. Sans Mbappé le PSG est tellement ordinaire. Et Neymar tellement dépassé qu’à part s’énerver sur les adversaires il ne peut plus rien faire. Pathétique... N’importe quelle équipe bien solide avec une poignée de bons joueurs peut faire mal à cette équipe de vedettes finissantes… »

Riolo ne croit peut-être pas si bien dire. Thierry Henry s’inquiète lui aussi pour Neymar... au sujet de sa santé mentale. « Quand on analyse une action et qu'il ne s'est pas replacé, OK c'est un fait et il faut le dire. Oui, il est un peu moins bien... mais il y a des raisons, a-t-il analysé dans L’Équipe. Neymar a souvent parlé dans ses dernières interviews de son bien-être, de la pression... Donc ma première réflexion était :''Est-ce qu'il est bien ?'' Ce n'était pas : il ne fait plus de petits ponts, de sombreros, il n'accélère plus... Il parle mais est-ce qu'on l'entend ? Il demande de l'aide'', il y a des choses qui se passent dans sa tête, comme tout être humain. »

