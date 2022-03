PSG : Daniel Riolo cartonne les « guignols », balance sur Al-Khelaïfi et s’inquiète pour Zidane !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Le PSG se rappellera longtemps de ce mercredi 9 mars 2022. Noir. Nantis d’un but d’avance, les hommes de Mauricio Pochettino ont subi la foudre du Real Madrid, qui leur a passé trois buts pour s’ouvrir la voie des quarts de finale de la Ligue des champions (3-1).

Les réactions se sont enchaînées depuis cette nouvelle déconvenue, notamment celle très attendue de Daniel Riolo. Hier soir, le polémiste était déchaîné. « Il y a zéro humilité dans cette équipe ! Tout est fait à l'envers ! Chaque année, c'est fait à l'envers ! Ils vont sur Tik Tok, ils font la fashion week, ils font des trucs que les autres ne font pas ! Dans les autres clubs, on n'a pas ça ! Tous des guignols », a-t-il lancé en préambule à l'antenne de RMC Sport.

Al-Khelaïfi, coupable n°1

Invité à désigner les coupables de ce nouveau fiasco, Riolo a nommé Nasser Al-Khelaïfi en premier lieu : « Nasser ne peut pas rester ! Le prof de tennis ne peut pas être dirigeant d'un club de foot. Il fait trop de choses, il a un agenda plus rempli que celui du président de la République ! Il s'entoure de mecs qui ne connaissent pas le ballon. Il est perdu depuis des années, tout le monde le sait ! »

Enfin, le consultant de RMC Sport a été interrogé sur l’avenir de Mauricio Pochettino en dévoilant une préoccupation pour son successeur. « C'est comme une prison. Tous les entraîneurs du PSG sont prisonniers du système, a-t-il expliqué. S'ils arrivent à avoir Zidane et qu'il demande les pouvoirs absolus, il y aura peut-être un truc différent. Mais pour tous les entraîneurs du PSG, c'est la même chose. »

🎙 @DanielRiolo : "Il y a 0 humilité dans cette équipe ! Tout est fait à l'envers ! Chaque année, c'est fait à l'envers ! Ils vont sur Tik Tok, ils font la fashion week, ils font des trucs que les autres ne font pas ! Dans les autres clubs, on n'a pas ça ! TOUS DES GUIGNOLS !" pic.twitter.com/QR61jYJaGB — After Foot RMC (@AfterRMC) March 9, 2022