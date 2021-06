PSG : Daniel Riolo détruit comme jamais Neymar Jr

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Habitué à franchir la ligne jaune et à s'attaquer à la vie privée des footballeurs, Daniel Riolo s'était déjà montré très dur avec Layvin Kurzawa et Marco Verratti au PSG. Dans un entretien à Winamax, la « grande gueule » de l'After Foot s'en est cette fois pris durement à Neymar Jr, n'hésitant pas à frapper le Brésilien sur son hygiène de vie.

« Neymar joue au poker toute la nuit, tout en regardant ses séries brésiliennes à la con. S’il était super fort derrière, je m’en foutrais de sa vie privée. Mais là, c’est clairement un handicap pour lui. Cette préparation invisible saccagée, c’est un problème. S’il n’a joué que 50 % des matchs depuis son arrivée au PSG, ce n’est pas un hasard », déplore le polémiste.

Riolo lâche un scoop : le staff s'inquiète de l'attitude de Neymar

Selon lui, même le staff technique du PSG serait préoccupé : « En interne, je sais que le staff s’inquiète de ses performances. Neymar est en baisse physique. Il court encore sur le terrain, mais plus de façon intelligente malheureusement. Ce qu’il fait à côté du foot, son décalage, ça a une influence. Dans le foot moderne, ça n’existe plus trop les mecs qui ne sont pas sérieux à côté. Ils ne sont plus réguliers et bons sur toute une saison ». Un missile envoyé au Brésilien, très loin de Paris actuellement puisqu'en Seleçao pour la Copa America...