PSG : Daniel Riolo détruit la gestion du club et dénonce le coupable

Alors que des désaccords existeraient entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi en matière de mercato, les derniers dossiers du PSG font encore réagir Daniel Riolo. Cette fois, le journaliste de RMC ne s'est pas attardé sur le feuilleton Kylian Mbappé mais plutôt sur la gestion globale du club de la capitale. Riolo rit jaune Sur son compte Twitter, le consultant s'est fendu d'un tweet provocateur visant particulièrement le président qatari, Nasser Al-Khelaïfi. Selon lui, le patron du PSG passerait trop souvent entre les gouttes des critiques mais serait le principal responsable des maux actuels au sein du club. Donc en un été et grâce à une com’ rodée et relayée par les laquais on va nous faire croire que la gestion QSI du PSG est bonne 😂😂… quel spectacle pitoyable. C’est de la faute de Mbappé, campos, avant de Leo, Tuchel.. Antero… tjs un autre mais jamais NAK… 👏👏 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 6, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Alors que des désaccords existeraient entre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi en matière de mercato, les derniers dossiers du PSG font encore réagir Daniel Riolo. Cette fois, le journaliste de RMC ne s'est pas attardé sur le feuilleton Kylian Mbappé mais plutôt sur la gestion globale du club de la capitale.

Thibaud Jouffrit

Rédacteur