PSG : Riolo dévoile son plan de relance, tance Kita et exclut 3 stars dont Messi !

Le PSG est sous haute tension. Selon L’Équipe, des tags ont été inscrits sur les murs d'enceinte du centre d'entraînement du PSG au Camp des Loges. Ces inscriptions insultantes contre les joueurs et la direction du club s'étalent sur près de 40 mètres.

« Je ne sais pas si on mesure la catastrophe. C'est le néant, un fiasco monumental », a déjà commenté Daniel Riolo hier soir dans l’After. Le consultant de RMC Sport a réaffirmé sa candidature au poste de président du PSG à la place de Nasser Al-Khelaïfi, arguant qu’il disposait d’un carnet d’adresses plus « footeux » que le dirigeant qatari.

Kita pris en étau

« Honnêtement, je ne vois pas ce que j’aurais de moins que la plupart des présidents. Regardez Kita quand il est arrivé à Nantes, a-t-il pris en exemple. Il a quoi comme connaissances supérieures aux miennes pour diriger un club de foot ? Un carnet de chèques ? Oui, mais les Qataris l’ont eux aussi. »

Sur l’équipe qu’il pourrait mettre en place sur le terrain sportif, Riolo a été clair : « Messi partira cet été et il aura raison ? Et après ? ça sera quoi le souci s’il part ? On pourra toujours visionner son passé à la maison, mais au stade y’a plus rien à voir. Et il peut emmener Neymar et Ramos avec lui. Le PSG ne fera rien avec eux », a-t-il poursuivi sur Twitter.

🗣💬 @DanielRiolo s'il était élu président du PSG : "Les supporters peuvent être certains que je les servirais et que je ne me servirais pas d'eux" pic.twitter.com/Z2Ustv159f — After Foot RMC (@AfterRMC) March 13, 2022